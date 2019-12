A carregar o vídeo ...

A passagem do fenómeno meteorológico pelo território português deixou um rasto de caos por todo o País. Na cidade flaviense, o mercado de Natal foi uma das zonas mais afectadas. E a árvore colocada no Largo General Silveira não resistiu. Veja as imagens.

11:58

Em Chaves, nem a árvore de Natal escapou à força da Depressão Elsa Partilhar











