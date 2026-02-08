Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de fevereiro de 2026 às 20:38

Eleições Presidenciais 2026: "Tempestades em Portugal foram quase um bombom para Ventura"

"André Ventura conseguiu capitalizar [com o mau tempo em Portugal]. Disse 'eu estou aqui, sou a verdadeira voz do povo, vou carregar águas e ajudar a população'. E de facto, Ventura pode perder hoje, mas se sair mais legitimado do que nas últimas legislativas, isto são más notícias para o PSD de Montenegro", diz Alexandre R. Malhado, jornalista da SÁBADO.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
A carregar o vídeo ...

Presidenciais 2026: Luís Montenegro reage às primeiras projeções

Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.