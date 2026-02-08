Sábado – Pense por si

08 de fevereiro de 2026 às 21:24

Pedro Santana Lopes: "É uma noite sem surpresas"

"Este discurso de Pedro Pinto [do Chega] já era esperado. Mas eu acho que encerra este ciclo de discursos, de tentativas e de ousadias", sublinha Pedro Santana Lopes.

