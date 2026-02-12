Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de fevereiro de 2026 às 13:00

Imagens de satélite mostram ciclone Gezani a atravessar Madagáscar. Há pelo menos 20 mortos

Pelo menos 20 pessoas morreram depois do ciclone tropical Gezani ter atingido, esta terça-feira, Madagáscar.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana