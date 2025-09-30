Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
30 de setembro de 2025 às 12:07

E-Lar traz “vouchers” até 1.683 euros para trocar eletrodomésticos. Saiba como funciona

Candidaturas ao programa que permite às famílias portuguesas trocarem equipamentos a gás por outros a eletricidade já arrancou.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente