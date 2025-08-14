Sábado – Pense por si

14 de agosto de 2025 às 14:43

Drone ucraniano é lançado sobre estrada russa e destrói veículo. Três pessoas ficaram feridas

Três pessoas que seguiam dentro de um carro em Belgorod, na Rússia, ficaram feridas depois de serem atingidas por um drone. Imagens mostram o veículo em chamas, mas a continuar a circular.

