Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de fevereiro de 2026 às 11:09

Doente oncológica isolada em casa após passagem da depressão Kristin em Leiria

Casal acusa autarquia de não prestar qualquer apoio, numa atitude bem diferente de quando foi para votarem, que até os foram buscar a casa numa carrinha.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)