14:09

Diretora clínica de hospital de Portalegre: "Estamos em período pandémico em que médicos têm várias solicitações"

Vera Escoto, diretora clínica da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, afirmou aos jornalistas que entre as 9 horas e as 15h40 não houve médico para a VMER. Bebé de oito dias morreu por falta de socorro.