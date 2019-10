mais votado papapardaisHá 2 horas

A mim, garantiram-me que quem plantou ali aquele senhor foi o pessoal do teu partido, PS, para poderes ter tempo de antena para denegrires a imagem dos teus adversários de CDS e PSD, o que aliás não me surpreende. Sabendo-se do que é e de quem é feito o PS, de como correstes com o Seguro e de todas as demais maroscas associadas ao teu partido, TANCOS incluído, faz todo o sentido. Vê se vais repousar no camarote da Luz ao lado do LFV cadastrado e com dívidas de MILHÕES à banca falida que nós pagamos e aproveita e leva o Ministro das Finanças, que também gosta.