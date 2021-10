Há 48 minutos

Consórcio saudita comprou Newcastle. Adeptos festejaram negócio com cerveja e cânticos

O clube inglês Newcastle anunciou, na quinta-feira, que tinha sido comprado por um consórcio saudita. A compra põe fim a um reinado nada popular de Mike Ashley à frente do clube. Há muitos que os adeptos consideravam que Mike não investia o suficiente no emblema inglês. Os fãs festejaram com cânticos e cerveja o anúncio dos novos donos.