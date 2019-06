A carregar o vídeo ...

Mais de 60 mil pessoas ocuparam, esta sexta-feira, as cadeiras do estádio do Benfica para assistir ao Congresso Internacional de Testemunhas de Jeová. Evento decorre até este domingo.

