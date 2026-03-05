Sábado – Pense por si

05 de março de 2026 às 23:01

Conflito no Médio Oriente: "Luís Montenegro mostrou que há um realismo"

O diretor-geral editorial adjunto Medialivre, Armando Esteves Pereira, o jornalista da Sábado Alexandre Malhado e o analista político Raul Vaz estiveram esta quinta-feira no NOW e falaram sobre a tensão que se vive no Médio Oriente, na sequência do ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel contra o Irão a 28 de fevereiro, com o objetivo, segundo Donald Trump, de "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano".

