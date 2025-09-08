Sábado – Pense por si

08 de setembro de 2025 às 19:19

Competição de surf para cães mais antiga do mundo celebra 20 anos

A praia de Del Mar, em San Diego, nos EUA, recebeu a 20.ª edição do 'Surf-A-Thon', a mais antiga competição de surf para cães do mundo. O evento reuniu dezenas de cães destemidos e os seus donos, angariando fundos para animais órfãos apoiados pelo 'Helen Woodward Animal Center'.

