29 de julho de 2025 às 17:52

Colono israelita mata a tiro ativista palestiniano que participou no documentário ‘No Other Land’

Um ativista palestiniano foi morto por um colono israelita, esta segunda-feira, na Cisjordânia. Awdah Hathaleen tinha participado no documentário ‘No Other Land’, que conquistou este ano o Óscar de Melhor Documentário.

