13 de novembro de 2025 às 22:49

Cidade romana de Pompeia redescoberta através da tecnologia em nova exposição imersiva

Uma nova exposição imersiva traz a cidade romana de Pompeia à vida, usando realidade virtual, projeções em 360° e recriações digitais que permitem aos visitantes explorar ruas, casas e paisagens antes da erupção do Monte Vesúvio. A mostra combina artefactos e tecnologia para oferecer uma perspectiva inovadora da antiga civilização.

