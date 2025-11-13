Sábado – Pense por si

13 de novembro de 2025

Chuva intensa inunda ponte em Oliveira do Bairro e impede travessia de viaturas

Em Oliveira do Bairro a água acumulada numa ponte impedia esta manhã a normal circulação do trânsito. Efeitos da depressão Cláudia que tem estado a fazer-se sentir no nosso país esta quinta-feira.

