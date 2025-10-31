Sábado – Pense por si

31 de outubro de 2025 às 13:05

Chuva intensa deixa várias zonas de Nova Iorque inundadas

Várias ruas de Nova Iorque, nos EUA, ficaram totalmente inundadas, esta quinta-feira, devido às fortes chuvas que atingiram a cidade. Segundo as autoridades, foram registados índices recorde de pluviosidade.

