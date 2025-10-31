Sábado – Pense por si

31 de outubro de 2025 às 18:51

Pombo gigante realista dá nas vistas em fachada de Nova Iorque durante celebrações do Halloween

Nos EUA, não há limites para a imaginação quando se celebra o Halloween. Numa casa em Nova Iorque, foi colocado um pombo gigante realista, acompanhado de outros mais pequenos, que promete não deixar ninguém indiferente.

