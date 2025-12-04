Sábado – Pense por si

04 de dezembro de 2025 às 20:05

Chanel transforma estação de metro de Nova Iorque numa passerelle

A Chanel mostrou a nova coleção ‘Métiers d’Art’ numa estação em Manhattan, nos EUA. Matthieu Blazy, o novo estilista da marca, homenageou os passageiros e a energia urbana da cidade num cenário que parecia um dia comum no metro.

