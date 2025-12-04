Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de dezembro de 2025 às 19:30

“A crise da comunicação social é uma das mais graves que pode acontecer na democracia”, diz Catarina Martins

As declarações surgiram depois de a empresa de distribuição de jornais VASP ter anunciado que vai deixar de assegurar a distribuição diária de publicações periódicas em oito distritos a partir de 2 de janeiro de 2026.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)