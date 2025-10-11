Sábado – Pense por si

11 de outubro de 2025 às 14:46

“Disse que eu é que o merecia”: Trump diz que vencedora do Nobel da Paz lhe dedicou o prémio

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que María Corina Machado, vencedora do Prémio Nobel da Paz, o contactou para lhe dizer que aceitava o prémio em sua homenagem.

