11 de outubro de 2025 às 14:50

Hamas agradece a Trump pela mediação no cessar-fogo da guerra em Gaza

Basem Naim, um alto responsável do Hamas, elogiou o papel do presidente norte-americano, Donald Trump, nas negociações que levaram ao cessar-fogo entre Israel e o grupo palestiniano. Naim afirmou que o acordo só foi possível graças à “interferência pessoal” de Trump e reiterou que o Hamas não se desarmará sem garantias para a criação de um Estado palestiniano soberano.

