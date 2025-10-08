Sábado – Pense por si

08 de outubro de 2025 às 16:23

Caso Spinumviva: "Obviamente que temos uma fragilização do primeiro-ministro se for alvo de inquérito"

A Diretora Executiva da revista SÁBADO afirmou, no entanto, que "não parece que isso tenha efeitos políticos especialmente gravosos". "É uma questão que ele colocou em cima da mesa nas últimas eleições. Pode haver uma alteração na forma da investigação, o que não é completamente inócuo, mas não me parece que tenha um efeito especialmente gravoso", acrescentou.

