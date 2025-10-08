Sábado – Pense por si

08 de outubro de 2025 às 16:33

Caso Spinumviva: "O primeiro-ministro não responde quando lhe fazem perguntas e depois surge publicamente a vitimizar-se", diz repórter Carlos Rodrigues Lima

O grande repórter Carlos Rodrigues Lima disse que, na semana passada, na revista SÁBADO, enviou nove questões ao gabinete de Luís Montenegro e não recebeu nenhuma resposta. "É-lhe dada toda a possibilidade para responder e para esclarecer as questões. Não responde e, depois, aparece publicamente indignado. É um padrão de comportamento. Na Sábado, não dizemos que os investigadores têm indícios que de as férias foram pagas pela empresa. O que dissemos foi que estão a investigar", acrescentou.

