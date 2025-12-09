Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de dezembro de 2025 às 18:01

Carro aproxima-se de linha de comboio e acaba abalroado nos EUA

O Departamento de Polícia da Vila de Hinsdale, nos EUA, divulgou imagens que mostram um condutor a aproximar-se de uma linha de ferroviária e a acabar com a parte da frente do carro destruída à passagem do comboio. Segundo as autoridades, o condutor sofreu ferimentos ligeiros.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h