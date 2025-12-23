Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de dezembro de 2025 às 22:15

Vídeo mostra equipas de resgate no meio dos destroços em alto mar à procura de sobreviventes de queda de avião médico

Cinco pessoas morreram e duas continuam desaparecidas na sequência da queda de um avião de transporte médico, na cidade de Galveston.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana