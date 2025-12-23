Sábado – Pense por si

Repórter SÁBADO
23 de dezembro de 2025 às 13:56

Repórter Sábado na íntegra. Presidente da Câmara de Nisa impede autarca de votar e consegue chumbar proposta de auditoria às contas do município

O Presidente da Câmara de Nisa impediu um autarca da oposição de votar numa reunião do Executivo e, assim, conseguiu chumbar uma proposta de auditoria às contas do município. Em causa estão milhões de euros gastos de forma duvidosa no último mandato. Uma das empreitadas que gerou muita polémica incluiu um muro pago com dinheiros públicos e que está a proteger a propriedade da então Presidente Idalina Trindade. No episódio do Repórter Sábado deste domingo, vai poder ver ao pormenor a reação do Presidente da Câmara de Nisa, que chegou mesmo a agredir o repórter de imagem do NOW e a arrancar o microfone da mão da jornalista.

