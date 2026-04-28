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28 de abril de 2026 às 18:57

Cabo rebenta em atração e deixa quatro pessoas feridas numa feira em Espanha

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas após a rutura de um cabo numa atração tipo “slingshot” numa feira em Sevilha. As autoridades dizem que não há feridos graves.

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