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30 de abril de 2026 às 14:15

“O presidente pode participar numa destas missões?”: Trump brinca com ida à Lua em visita de astronautas à Casa Branca

O presidente norte-americano, Donald Trump, recebeu, esta quarta-feira, a equipa da missão Artemis II na Casa Branca, e aproveitou para elogiar a coragem dos astronautas, deixando uma pergunta inesperada sobre a possibilidade de o presidente participar numa missão espacial.

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