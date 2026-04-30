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30 de abril de 2026 às 13:15

Corridas ilegais em Las Vegas levam a 77 detenções numa operação policial. Veja as imagens

A polícia de Las Vegas deteve várias pessoas durante uma operação policial de três dias contra corridas ilegais.

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