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30 de abril de 2026 às 13:45

Mamdani apela a que rei Carlos III devolva diamante à Índia

Zohran Mamdani, presidente da câmara de Nova Iorque, sugeriu esta quarta-feira que o rei Carlos III devolvesse o diamante ‘Koh-i-Noor', levado do subcontinente indiano durante o Império Britânico e que faz parte atualmente das joias da coroa britânica.

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