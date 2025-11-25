Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de novembro de 2025 às 15:18

Bombeiros retiram moradores de edifício bombardeado em Kiev

A Rússia lançou uma onda de ataques contra a capital ucraniana, Kiev, na madrugada desta terça-feira, atingindo vários edifícios residenciais. Pelo menos duas pessoas morreram e seis ficaram feridas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.