27 de janeiro de 2026 às 20:47

Bombeiros resgatam família e gato de apartamento em chamas no Michigan

Imagens mostram o resgate de dois adultos, uma criança e um gato de um incêndio num apartamento no terceiro andar, em Wyoming, no estado norte-americano do Michigan. A família foi retirada em segurança, sem ferimentos graves.

