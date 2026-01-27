Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de janeiro de 2026 às 21:13

Cruzeiro com 200 passageiros fica preso na Antártica e é libertado com ajuda da guarda costeira dos EUA

Um navio com cerca de 200 passageiros que ficou preso no gelo próximo da Baía de Ross, na Antártica, foi resgatado pela Guarda Costeira dos EUA. A operação permitiu que a embarcação seguisse viagem em segurança.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana