Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de dezembro de 2025 às 15:02

Bombeiros gregos fazem rapel em fachada de hospital para entregar prendas a crianças doentes

Os bombeiros gregos juntaram-se, na segunda-feira à noite, para celebrar a época natalícia e entregar presentes a crianças doentes no principal hospital infantil de Atenas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana