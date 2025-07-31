Sábado – Pense por si

31 de julho de 2025 às 18:31

Bombeiros espanhóis continuam o combate às chamas em Cáceres e Ávila

Os bombeiros espanhóis continuam a combater os fortes incêndios que lavram nas regiões de Cáceres e Ávila.

