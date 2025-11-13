Sábado – Pense por si

13 de novembro de 2025 às 18:35

Autoeuropa inundada devido à forte precipitação

Segundo um comunicado Comissão de Trabalhadores divulgado esta quinta-feira, alguns turnos da manhã foram cancelados e foram acionados autocarros para garantir que os trabalhadores regressavam com segurança a casa.

