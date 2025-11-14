Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de novembro de 2025 às 18:24

Autocarro colide contra paragem de autocarros na Suécia

Várias pessoas morreram e cinco ficaram feridas após uma colisão de um autocarro numa paragem no bairro de Östermalm, em Estocolmo, na Suécia, esta sexta-feira.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)