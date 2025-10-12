Sábado – Pense por si

12 de outubro de 2025 às 11:11

Aulas de natação caninas fazem sucesso no Reino Unido

O centro inglês ‘Canine Dip and Dive’, em Kent, ensina cães de todas as raças e idades a nadar. As aulas ajudam os animais a ganhar confiança na água, recuperar de lesões e fazer exercício em segurança.

