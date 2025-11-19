Sábado – Pense por si

19 de novembro de 2025 às 12:50

Ataque russo em Kharkiv faz pelo menos 40 feridos

Um ataque com drones russos na cidade ucraniana de Kharkiv, na madrugada desta quarta-feira, fez pelo menos 40 feridos.

