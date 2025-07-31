Sábado – Pense por si

31 de julho de 2025 às 18:32

Ataque russo a Kiev mata pelo menos seis pessoas

A Rússia atacou, na noite de quarta-feira, a capital da Ucrânia com mísseis e drones. Pelo menos seis pessoas morreram, incluindo um menino de seis anos.

