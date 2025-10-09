Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de outubro de 2025 às 09:22

As reações dos partidos de oposição ao desenvolvimento do caso Spinumviva

Ao fim de seis meses de recolha de informação na Averiguação Preventiva sobre a empresa familiar de Luís Montenegro, os investigadores da Polícia Judiciária e do Ministério Público consideram que as dúvidas que existem sobre a atividade da empresa só ficam esclarecidas com a abertura de um inquérito-crime. Os partidos com assento parlamentar já reagiram à notícia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)