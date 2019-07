A carregar o vídeo ...

Em estágio na Suíça, o bom ambiente reina no Sporting. Bruno Fernandes mostrou nas redes sociais as imagens das praxes aos reforços ou jovens que estão a fazer agora a pré-época pela primeira vez com a equipa principal. E o capitão acabou por se revelar mesmo o pior pesadelo dos novatos, "pressionando-os" durante a apresentação de forma hilariante.

09:06

As hilariantes praxes no Sporting: Bruno Fernandes foi o pesadelo dos estreantes Partilhar











