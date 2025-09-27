Sábado – Pense por si

27 de setembro de 2025 às 18:42

Arnold Schwarzenegger conduz banda numa tenda de cerveja no Oktoberfest de Munique

O ex-governador republicano da Califórnia conduziu espontaneamente uma banda ao vivo e a multidão cantando numa tenda de cerveja no Oktoberfest de Munique.

