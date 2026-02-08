Sábado – Pense por si

08 de fevereiro de 2026 às 23:04

André Ventura garante que "sucesso de Seguro será o sucesso de todos"

“Não vencemos e o reconheço que temos de fazer mais, que a mudança faz falta. Mesmo não tendo vencido, este movimento, este partido, esta força, teve o seu maior resultado nesta história", afirmou.

