Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de novembro de 2025 às 22:20Now

António Filipe defende que pacote laboral do Governo é “uma inversão da lógica do direito do trabalho”

Para o candidato a Belém, a economia portuguesa “precisa que haja melhores salários”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.