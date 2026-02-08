Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de fevereiro de 2026 às 20:41

André Ventura elogia mobilização "dentro das circunstâncias" do eleitorado

Numa breve declaração antes de ir à missa, André Ventura destacou pela positiva a participação eleitoral para que apontam os números da abstenção.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
A carregar o vídeo ...

Presidenciais 2026: Luís Montenegro reage às primeiras projeções

Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30