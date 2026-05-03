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03 de maio de 2026 às 08:05

Insólito: Gabri Veiga foi buscar melancia... e jogadores do FC Porto atiraram-na do palco da festa

Durante a festa do 31.º campeonato do FC Porto, Gabri Veiga foi buscar uma melancia - numa alusão aos rivais -, que acabou por ser arremessada para fora do palco onde o plantel portista celebrava, no exterior do Dragão, o título com os seus adeptos. O fruto quase que caiu em cima de um segurança que estava ao lado do coreto...

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