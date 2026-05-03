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03 de maio de 2026 às 08:04

Farioli fez o discurso da consagração em... português e citou Jorge Costa: "Voltámos a ser uma grande equipa!"

Treinador italiano com momento especial ao dirigir-se aos adeptos do FC Porto, depois da conquista do título na noite deste sábado, no Dragão.

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