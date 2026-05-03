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03 de maio de 2026 às 09:35

Shakira reúne mais de 2 milhões de fãs na praia de Copacabana em concerto memorável

A cantora colombiana foi uma vez mais aclamada rainha da música latina por um mar de gente, num concerto integrado na tourné "As mulheres não Choram" em que maravilhou os fãs brasileiros ao som dos seus êxitos, cantando ainda com Anitta, Caetano Veloso e Maria Bethânia.

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